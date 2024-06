Als Roger Federer (42) am vergangenen Sonntag den Ehrendoktortitel der Elite-Universität Dartmouth im US-Bundesstaat New Hampshire entgegennahm, setzte er an zu einer Rede über alles, was ihm wichtig ist. An vorderster Stelle seine Familie. Er dankte sowohl seinen Eltern, Lynette (72) und Robert Federer (77), wie auch seiner Frau Mirka (46) und den gemeinsamen Zwillingspaaren Myla und Charlene (14) sowie Leo und Lenny (10).