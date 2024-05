Ob die Wahl-Baselbieterin einige der Enkel am HealthyWalk dabeihaben wird, bleibt ihr Geheimnis. Unterstützung ist Lynette Federer aber auf jeden Fall gewiss. Einerseits an ihrer Seite ist Jeanne Fürst (62). Die «Gesundheit heute»-Moderatorin berichtet in ihrer Sendung unter anderem in Verbindung mit der HealthExpo rund ums Thema Herzinfarkt, mit Schwerpunkt auf Rehabilitation, und darüber, «wie man wieder Vertrauen in sein Herz gewinnt, wenn es einmal versagt hat».