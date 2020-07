Am Wochenende sicherte sich Cristiano Ronaldo, 35, mit Juventus Turin zwei Runden vor Schluss den italienischen Meistertitel – doch die grosse Party zur Siegesserie von neun Titeln in Folge blieb in der norditalienischen Stadt wegen der Corona-Pandemie aus. Der portugiesische Superstar feiert den Erfolg stattdessen im kleinen Kreis mit seinen Liebsten, mal im Pijama, mal in Badehosen, wie er und seine Freundin Georgina Rodriguez, 26, auf Instagram zeigen: