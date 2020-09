Erst mit Georgina fand Ronaldo die Mama für seine Kinder

Im Fussball sorgt Cristiano Ronaldo, 35, immer wieder für Sensationen. In der Nations League schoss er am Dienstag gegen Schweden sein 101. Goal für die portugiesische Nationalmannschaft. Damit ist er in der Geschichte erst der zweite Spieler, der die Hundertermarke in Länderspielen überschritt – nach Ali Daei, 51, der für den Iran 109 Goals schoss.