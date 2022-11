So trauerte Cristiano Ronaldo mit seinen Kindern um das Baby

Die Asche seines Sohnes Angel bewahrt Cristiano Ronaldo in einer Kapelle in seinem Keller auf. Neben derjenigen von seinem im Jahr 2005 verstorbenen Vater José. Er rede die ganze Zeit mit ihnen und habe so das Gefühl, Angel und José seien noch immer an seiner Seite: «Ich weiss, dass sie mir helfen, ein besserer Mann zu sein, ein besserer Mensch, ein besserer Vater.»