Fast auf den Tag genau 25 Jahre nachdem Grossherzog Henri von Luxemburg (70) den Thron von seinem Vater übernommen hat, gibt er nun an seinen Sohn weiter: Im Kleinstaat übernimmt Erbgrossherzog Guillaume (43). Henri von Nassau dürfte sich zwar nicht ganz zurückziehen. Trotzdem hat er jetzt wohl mehr Zeit für seine grosse Familie. Fünf Kinder und acht Enkelkinder haben Henri und seine Frau Grossherzogin Maria Teresia (69) Und bald kommt das neunte Enkelkind. Ein Überblick.
Erbgrossherzog Guillaume und Erbgrossherzogin Stéphanie von Luxemburg mit Prinz Charles und Prinz François
Erbgrossherzog Guillaume ist das älteste Kind von Grossherzog Henri und Grossherzogin Maria Teresia – und damit der Thronfolger, der am 3. Oktober übernimmt. 2012 heiratete er Erbgrossherzogin Stéphanie (41), die selbst aus einer Adelsfamilie kommt und 1984 als Gräfin Stéphanie Marie Claudine Christine de Lannoy zur Welt kam. Lange wartete das Land anschliessend auf die ersehnten Babynews. Acht Jahre nach der Hochzeit war so weit.
Am 10. Mai 2020 kam Prinz Charles (5) zur Welt, der nun an die erste Stelle der Thronfolge nachrückt. Für das royale Paar aber war klar: Charles sollte kein Einzelkind bleiben. «Es war wichtig, ihm ein Geschwisterchen zu schenken. Vor allem, weil er sich mit der Verantwortung, die er eines Tages tragen wird, vielleicht zeitweise etwas einsam fühlen wird», sagte Stéphanie von Luxemburg in einem Interview mit der Zeitschrift «Point de Vue». Am 27. März 2023 schliesslich folgte das zweite Kind: Prinz François (2). Seither geniesst das Paar das Familienglück zu viert.
Prinz Félix und Prinzessin Claire von Luxemburg mit ihren Kindern Prinzessin Amalia, Prinz Liam und Prinz Balthasar
Prinz Félix (41) ist der zweitälteste Sohn von Grossherzog Henri und Grossherzogin Maria Teresia und besuchte gleich wie sein älterer Bruder das Collège Alpin International Beau Soleil in der Schweiz. Im Internat lernte er 2011 auch seine spätere Frau kennen, die Deutsche Claire Lademacher (40). Seit 2018 wohnt das Paar, das seit 2013 verheiratet ist, in Frankfurt.
Da Prinz Félix vor seinem älteren Bruder Vater wurde, standen er und seine ersten beiden Kinder lange weit vorne in der luxemburgischen Thronfolge: 2014 brachte Prinzessin Claire die Tochter Amalia (11) zur Welt, zwei Jahre später wurde Prinz Liam (8) in Genf geboren. Letztes Jahr nun folgte ein Nachzügler: Mit Prinz Balthasar (1) begrüsste die Familie ein drittes Kind.
Prinz Louis und Tessy Antony-de Nassau mit ihren Kindern Prinz Gabriel und Prinz Noah
Im Jahr 2021 hat Tessy Antony-de Nassau (39) in Zürich geheiratet – jedoch ihren zweiten Mann, den Schweizer Unternehmer Frank Floessel. Bis 2019 war sie mit Prinz Louis (39) verheiratet, dem dritten Sohn von Henri und Maria Teresia von Luxemburg. Louis und Tessy hatten bereits 2006 geheiratet, damals waren sie 19 beziehungsweise 20 Jahre alt. Ein halbes Jahr zuvor war Prinz Gabriel (19) zur Welt gekommen, der erste Enkel von Henri. 2007 folgte Prinz Noah (18) – und bis im Jahr 2014 blieben sie die einzigen zwei Enkelkinder des Grossherzogpaares.
Inzwischen haben Gabriel und Noah sogar nochmals ein Geschwister bekommen: Im Sommer 2021 brachte Tessy Antony-de Nassau ihren gemeinsamen Sohn mit Frank Floessel zur Welt – und die Patchwork-Familie scheint hervorragend zu funktionieren. Weniger erfreulichere Nachrichten hingegen gab es bei Prinz Louis. Denn eigentlich hätte auch er 2022 wieder heiraten wollen und war mit Scarlett-Lauren Sirgue verlobt. Im Februar 2022 aber lösten die beiden ihre Verlobung auf. Seither ist nichts über den Beziehungsstatus von Louis bekannt.
Prinzessin Alexandra mit Nicolas Bagory und Tochter Victoire
Prinzessin Alexandra (34) ist die einzige Tochter von Grossherzog Henri und Grossherzogin Maria Teresia. Sie kam 1991 zur Welt und heiratete 2023 den Unternehmer Nicolas Bagory (36). Alexandra hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Zu ihrer Hochzeit 2023 aber machte sie eine Ausnahme: Während die zivile Trauung in Luxemburg noch im kleine Familienkreis stattfand, wurde die kirchliche Zeremonie in Südfrankreich als Traumhochzeit gefeiert.
Ein Jahr nach der Hochzeit kam das erste Kind von Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory zur Welt – und damit das achte und bisher jüngste Enkelkind von Grossherzog Henri und Grossherzogin Maria Teresia von Luxemburg. Und Victoire Bagory soll nicht das letzte Enkelkind bleiben: Im Mai gaben Prinzessin Alexandra und NIcolas Bagory bekannt, dass sie diesen Herbst zum zweiten Mal Eltern werden. Bald also folgt das neunte Enkelkind. Zur Gesicht bekommen wird die Öffentlichkeit aber auch dieses sehr wahrscheinlich nicht sofort – bis heute gibt es kein offizielles Bild von Victoire Bagory (1).
Prinz Sébastien
Wäre da noch Prinz Sébastien, das fünfte und jüngste Kind von Grossherzog Henri und Grosshzerogin Maria Teresia. Er gilt als einer der begehrtesten royalen Junggesellen Europas – zumindest ist nichts über eine Beziehung bekannt.
Tatsächlich hält der Prinz, der Marketing und Kommunikation studiert hat, sein Privatleben so sehr aus der Öffentlichkeit heraus, dass bisher auch noch nie über eine Partnerschaft des begeisterten Rugby-Spielers berichtet wurde. Das heisst nicht, dass er nicht immer wieder mal öffentlich in Erscheinung tritt: Bei offiziellen Auftritten seiner Familie ist er regelmässig dabei – und wird auch Anfang Oktober nicht fehlen, wenn sein Vater Henri den luxemburgischen Thron offiziell an die nächste Generation übergibt und sich fortan vielleicht ab und zu zum Enkelkinder-Hüten anbietet.