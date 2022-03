Sie habe erklärt, dass sie noch nicht wisse, wie lange sie nicht mehr drehen wolle. Derzeit müsse sie sich aber an dem Ort aufhalten, «der mich am glücklichsten macht». Und das sei in ihrem Zuhause bei ihren Kindern Louis und Laila. «Ich nehme meinen Job sehr ernst, wenn ich auf der Arbeit bin», meint Bullock weiter. Dann stehe sie 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche dafür bereit. Sie wolle aber lieber für eine Weile «24/7 bei meinen Babys und meiner Familie» sein.