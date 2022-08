Der Start als Mama war nicht einfach für Jaël

Lange Zeit konnte sich Jaël kein zweites Kind vorstellen. Zu anstrengend war der Start in die Elternschaft für sie. Nach den ersten Jahren als Mama von Eliah erklärte die Sängerin, sie haben sich das alles einfacher vorgestellt. Anstatt das Mamaleben in vollen Zügen geniessen zu können, musste sie beruflich zurückstecken und kam emotional an ihre Grenzen. Ihr Sohn wachte als Baby bis zu 15 Mal pro Nacht auf und liess Jaël an ihren eigenen Mutter-Qualitäten zweifeln. «Er war ein Schreibaby. Selbst im Tragetuch war er selten zufrieden und schlief nur halbstundenweise, wenn ich ihn trug und in Bewegung war.»