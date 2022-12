Vor allem in puncto Schlaf könnten die beiden Kinder der Musikerin nicht unterschiedlicher sein: Während Eliah erst nach dem vierten Geburtstag so langsam durchschlief, hat Liala bereits in ihrer dritten Nacht gleich mal für sieben Stunden Pause gemacht. «Als ich selbst nach einigen Stunden aufwachte, hatte ich einen riesigen Schock», erinnert sich Jaël. Weil sich ihre Tochter so lange nicht bemerkbar gemacht hat, dachte sie schon, es sei etwas passiert. «Ich kannte es schliesslich nicht, dass ein Baby so lange schläft», sagt sie.