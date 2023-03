Und Pink denkt gar nicht daran, das zu ändern. Willow habe eine Smartwatch und könne ihre Eltern im Notfall kontaktieren, so Pink. Ein Smartphone brauche sie nicht. «Das ist für sie sicher hart. Viele meiner Freunde haben ihren Kindern auch bereits einen eigenen Tiktok-Account erlaubt. Ich nicht. Ich erkläre es Willow so: Was andere tun, kratzt mich nicht. Andere Kinder sind nicht meine Kinder. Du bist mein Kind.»