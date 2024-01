Mit Stillen, Fläschchen oder Nuggi gegen den Ohrendruck

Dann wird Sara noch gefragt, was sie gegen Ohrendruck bei Kleinkindern macht. Das Wichtigste ist, dass Kinder während des Starts und der Landung saugen. So achtet Sara bei Pablo darauf, dass er in diesen Situationen möglichst Schoppen trinkt oder sicher einen Nuggi im Mund hat. Zusätzlich bieten sie ihm stets Milch oder Wasser an.