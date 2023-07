Sarah Jessica Parker liebt gemeinsame Mahlzeiten

Mit dieser Haltung steht die prominente Mutter in ihrem gut betuchten New Yorker Umfeld offenbar ziemlich alleine da. Als Bespiel nennt sie Familienmahlzeiten. Während Familien in ihrem Umfeld nicht nur jeden Abend Essen bestellen, sondern auch noch jedes Familienmitglied an einem anderen Ort, zieht sie es vor, mit ihren Liebsten zu kochen und gemeinsam am Tisch zu sitzen. «Wir kochen an fünf bis sechs Abenden pro Woche. Und wir versuchen, immer ein Sonntagsessen zu veranstalten, zu dem wir Bekannte einladen.»