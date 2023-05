Bekenntnisse einer Helikopter-Mutter aka Jennifer Garner

Heute hat Jennifer Garner drei Kinder mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (50): Violet (17), Seraphine (14) und Samuel (11). Wer nun denkt, die drei fänden es super, dass ihre Eltern als Hollywood-Schauspieler in der Öffentlichkeit stehen, der täuscht sich. Zumindest in Bezug auf ihre Mutter ist das nicht der Fall: «Es macht ihnen nichts aus, ihrem Vater zuzusehen. Aber sie wollen, dass ich ihre Mutter bin», sagt Jennifer Garner. Ihre Kinder würden nicht sehen wollen, wie sie sich aufregt und schon gar nicht, wie sie in einer romantischen Szene agiert. Hinzu komme, dass Frauen in Filmen mehr weinen. Auch dabei wollen ihr ihre Kinder nicht zusehen.