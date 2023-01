Mandel-Eltern

Zwar gibt es wohl kaum Väter in dieser Typisierung, was aber nicht heisst, dass es sie niemals geben wird. Den Begriff verdanken wir Yolanda Hadid, der Mutter der beiden Supermodels Gigi und Bella Hadid. In der US-Realityshow «The real housewives of Beverly Hills» gibt sie ihrer Tochter Gigi den Tipp, ein paar Mandeln zu essen und diese gut zu kauen, damit sie keinen Hunger mehr hat. Kinder, die mit einer Mandel-Mutter aufwachsen, bekommen das Gefühl vermittelt, den perfekten Körper haben zu müssen, um in der Gesellschaft (und den Augen der Mama) bestehen zu können. Der Alltag der Mutter ist geprägt von Diäten, ihre Erziehung setzt in erster Linie auf gesunde Ernährung. Pommes Frites oder Glacé gibts höchstens mal am Geburtstag.