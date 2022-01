Matthias Reim ist für eine klare Rollenteilung

So gerne er Vater ist, so wenig Nerven hat Matthias Reim offenbar mit Babys. Obwohl das Kind, das im April zur Welt kommen soll, ein absolutes Wunschkind sei, sagte der Sänger bereits, dass er diese Erfahrung eigentlich nicht noch eimal machen müsse. Jedoch wollte er seiner deutlich jüngeren Frau die Elternschaft nicht vorenthalten. Auch sie habe das Anrecht, zu erleben, was er bereits so oft erleben durfte. Für Christin Stark ist es das erste Kind. Damit Matthias Reim ja dazu sagte, musste sie jedoch einen Pakt eingehen mit ihm: Die Nachtschichten mit dem Baby muss sie als Mutter übernehmen. Mit 64 Jahren mag er nicht mehr aufstehen und auf- und abgehen. Aha. Noch ein Punkt, in dem er die Normen, die für engagierte und moderne Väter gelten, einfach mal so sprengt.