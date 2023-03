Die ausgebildete Balletttänzerin, die unter anderem am berühmten Moulin Rouge in Paris tanzte, ist bereits 30, als sie mit Kontorsion beginnt. Dass ihre Karriere dermassen erfolgreich sein – und vor allem so lange dauern – würde, ahnt sie nicht. 2014 führt sie Burri bis in den Final der US-TV Show «America’s Got Talent», worauf hin sie mit ihrem damaligen Mann in die USA zieht. Er schafft es nicht, Fuss zu fassen, zieht allein zurück in die Schweiz, die Ehe scheitert.