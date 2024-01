Zu 95 Prozent, sagte Leutenegger in einem früheren Interview mit SI Online, seien die Reaktionen positiv, herzig und wohlwollend. «Wenn ich aber mal wieder meinen Sohn Lio zeige, dann gibt es immer wieder Leute, die denken, dass es okay ist, mich anzugreifen», so das Model. Eines Tages landete die Nachricht einer Mutter in Saras Postfach, die Sara dafür verurteilt, dass diese ihr Kind so viel fremdbetreuen lässt. Unter anderem standen da Sätze wie «Warum wolltest du Lio, wenn du ihn fremdbetreuen lässt?» und «Hast du die ersten Schritte von Lio erlebt?».