Auch die zwei Jahre Abstand, welche die WHO Frauen empfiehlt, die eine Totgeburt im späteren Schwangerschaftsstadium erlitten, konnten in einer Studie retrospektiven Kohortenstudie widerlegt werden. Wissenschaftler untersuchten 14'452 Fälle in drei Ländern über den Zeitraum von 30 Jahren. Das Deutsche Ärzteblatt fasst zusammen: «Frauen mit einer Totgeburt in der unmittelbaren Anamnese müssen keine negativen Auswirkungen auf eine weitere Gravidität befürchten, wenn diese schon 6 Monate später eintritt.»