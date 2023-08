In der Sondersendung «Prins Daniel 50 år», die anlässlich des bevorstehenden 50. Geburtstags des Prinzen auf dem schwedischen TV-Sender SVT1 ausgestrahlt wurde, sagte Daniel: «Die meisten Menschen wollen Victoria hören und sehen.» Und ihm gehe es gut dabei. Er wisse schliesslich, wie «fantastisch» sie sei. Dann kam er regelrecht ins Schwärmen: «Sie hat so eine gute Verbindung zu den Menschen. Es gelingt ihr, dass sie sich in ihrer Gegenwart gut fühlen.» Er stehe derweil dahinter, geniesse es und versuche, seinen Beitrag zu leisten.