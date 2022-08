So ist Prinz Daniel von Schweden als Papa

Er finde es schade, dass das in manchen Berufsgruppen so selten gemacht werden, erzählte er damals in einem Interview mit der schwedischen Zeitung «Aftonbladet». «Weil man so viel davon hat, mit seinen Kindern zusammen zu sein und sie so kennenzulernen. Und man bekommt ein tieferes Verständnis für die Frau, die oft die grössere Verantwortung trägt.»