Was auffällt ist, dass alle drei Namen in den 80er-Jahren einen kleinen Peak erlebten und seither auf der Beliebtheitsskala weiter in den Hintergrund rückten. Das könnte sich nun ändern. Ob auch hierzulande bald wieder mehr Carolines und Olivers in den Klassenzimmern sitzen werden? Klar, ist dass sich die Namenswahl in prominenten Kreisen immer auch in den Statistiken niederschlägt. Jüngstes Beispiel dafür ist Archie, der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Sie haben einen fast in Vergesseheit geratenen Namen gewählt: zwei Jahre später gehört der Name bereits zu den beliebtesten Vornamen in Grossbritannien.