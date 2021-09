Was eine gute Stiefmutter ausmacht, lässt sich in wenigen Punkten zusammenfassen: Eine gute Stiefmutter schenkt nicht nur ihrem Stiefkind Respekt und Liebe, sondern auch der leiblichen Mutter. Anstatt deren Platz einnehmen zu wollen, suchen sich gute Stiefmütter ihre eigene Rolle und ihren eigenen Platz im Leben des Kindes. Egal, ob man durch eine Trennung oder einen Todesfall zur Stiefmutter wurde, wäre es übergriffig, die leibliche Mutter ersetzen zu wollen. Ist die leibliche Mutter noch am Leben, sollten Stiefmütter deren Eltern-Beziehung zum Vater unterstützen und fördern. Und niemals Entscheidungen der leiblichen Eltern untergraben. Eifersucht ist fehl am Platz, wenn es darum geht, dass sich leibliche Eltern austauschen. Denn das Kindeswohl hat bei guten Stiefmüttern genauso wie bei leiblichen Eltern die höchste Priorität.