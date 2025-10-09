Bis kurz vor der Geburt ihres vierten Kindes nahm Prinzessin Sofia von Schweden (40) noch offizielle Termine wahr, war unter anderem Ende Januar als Ehrenvorsitzende bei der Vorstandssitzungen des Sophiahemmet dabei, einem Krankenhaus mit dazugehöriger Hochschule. Am 7. Februar dann kam Prinzessin Ines zur Welt. Nach den drei Söhnen Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (8) und Prinz Julian (4) begrüssten Sofia und Carl Philip von Schweden (46) eine Tochter in ihrer Familie.
Die erste Zeit mit ihrem neugeborenen Baby genoss Sofia von Schweden mehrheitlich abseits der Öffentlichkeit, wahrscheinlich in ihrem persönlichen Familienparadies, der Villa Solbacken. Jetzt aber ist die Prinzessin wieder da: Ende September bereits erschien sie zum 15. Jubiläum der von ihr mitgegründeten Organisation «Projekt Playground». Eineinhalb Wochen später bereits der nächste Auftritt, die Eröffnung eines Springbrunnen-Parks in Stockholm.
So lange war Prinzessin Sofia bei ihren anderen Kindern in Elternzeit
Prinzessin Sofia ist also offiziell zurück aus ihrer Elternzeit. Damit handhabt sie es ähnlich, wie bei ihrem dritten Kind, Prinz Julian. Noch bei ihrem erstgeborenen Sohn Alexander trat sie bereits nach wenigen Tagen wieder öffentlich in Erscheinung. Beim Zweitgeborenen Gabriel dann nahm sie sich knapp zwei Monate Familienzeit. Bei Julian hingegen waren es rund acht Monate – also ziemlich ähnlich wie jetzt bei Prinzessin Ines.
Gut möglich aber, dass sie es auch weiterhin ähnlich hält, wie das letzte Mal: Denn nach ihrem damaligen ersten Auftritt blieben die öffentlichen Termine rar. Erst ziemlich genau ein Jahr nach der Geburt trat sie wieder regelmässiger auf. Und ein Blick in den offiziellen Kalender zeigt, dass dies nun gleich sein könnte.
Bisher nur noch zwei offizielle Termine im Kalender von Sofia von Schweden
So wird Sofia von Schweden im Oktober noch bei der Eröffnung einer Ausstellung zu königlicher Hutmode anwesend sein. Und im November ist ihre Teilnahme bei der offiziellen Abschlussfeier der Sophiahemmet-Hochschule vorgesehen. Weitere Termine? Fehlanzeige. Nicht einmal zur Nobelpreis-Verleihung im Dezember ist sie angekündigt. Wobei es gut möglich ist, dass nach und nach noch weitere Termine im Kalender hinzukommen.
Viele aber dürften es nicht sein. Das liess der Hof bereits im August auf Nachfrage der schwedischen Zeitung «Svensk Damtidning» durchblicken: «Wie Sie wissen, hat Prinzessin Sofia ein kleines Baby und nimmt deshalb dieses Jahr nicht so oft an offiziellen Veranstaltungen teil», so die Kommunikationschefin Margareta Thorgren.