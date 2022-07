So bereitet Eli Simic ihre Mia auf den Kindergarten vor

Am 15.8. startet für dieses Duo ein neues Leben. An diesem Montagmorgen geht Mia Simic (4) zum ersten Mal in den Kindergarten. Für Mama Eli Simic (34) eine emotionale Zeit. Im Gespräch mit schweizer-illustrierte.ch erzählt die Ex-Bachelorette, wie sie ihre Tochter auf die neue Ära vorbereitet und offenbart, warum der Schulstart für sie selber wohl das grössere Thema als für Mia ist.



Liebe Eli, wie bereitest du deine Tochter Mia auf den Kindergarten vor?

Der Kindergarten ist ganz generell ein riesiges Thema. Man kommt ja jetzt in ein System rein. Für Mia heisst das, dass sie zum ersten Mal eine richtige Verpflichtung hat. Sie kann sich natürlich konkret noch nichts darunter vorstellen. Und auch ich thematisiere da jetzt nicht die ganz grosse Vorbereitung, weil ich sicher bin, dass ihr die Vorstellungskraft dafür fehlt. Wir haben den Besuchstag abgewartet. Da konnte sie richtig reinschnuppern und mal etwas den Puls des Geschehens fühlen. Zusätzlich aber habe ich aus Besorgungen Vorbereitungsevents gemacht. So durfte sich Mia Finken, Turnsachen und Znüni-Täschli ganz bewusst selber aussuchen.