Die Kinder von Hollywood-Star Matthew McConaughey (52) und seiner Frau Camila Alves McConaughey (40) haben gesunde Essgewohnheiten. Wie sie ihrem Nachwuchs diese beigebracht hat, verriet das brasilianische Model «E! News». In ihrem neuen Kinderbuch «Just Try One Bite» (zu deutsch: «Versuch nur einen Bissen») zeigt sie den Ernährungsstil der McConaugheys. Auch wenn die Eltern den Kindern Levi (13), Vida (12) und Livingston (9) nicht immer ein gutes Vorbild gewesen sind.