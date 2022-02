Am Samstag, 26. Februar 2022, stand schon der nächste wichtige Milestone an im Leben der kleinen Lia: Sie durfte ihren 3. Geburtstag feiern! «Happy Birthday, unser Sonnenschein Lia» jubelt Martina Hingis auf Instagram zu einem Foto, das es ganz sicher ins Familienalbum schaffen wird. Denn mit ihrem Smile stellt die offensichtlich sehr glückliche Lia sowohl den riesigen goldfarbenen Folienballon, wie auch den mit Zuckerstreuseln übersäte Schoggikuchen in den Schatten.