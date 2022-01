Zum Beispiel Alexandra Maurer (39). Die Moderatorin postet süsse Fotos von ihrer dreijährigen Tochter Amélie, die diesen Winter in Arosa zum ersten Mal die Skischule besuchen darf. Genauso, wie ihr Mami vor 36 Jahren. «Auch ich habe mit 3, 4 Jahren Skifahren gelernt. Hier in Arosa. Wir waren im gleichen Hotel, den gleichen Restaurants. Mein Papa hat es mir beigebracht und ich ging in die Skischule. Genau wie Amélie jetzt», erzählt die Moderatorin der Schweizer Illustrierten.