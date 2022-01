Skistar Carlo Janka erklärt seinen Rücktritt

Zwei Wochen später holte er den ersten Sieg in Val-d'Isère, wo er wenige Wochen danach den Weltmeistertitel im Riesenslalom erlangte sowie die Bronzemedaille in der Abfahrt gewann. In der darauffolgenden Saison schaffte er den Hattrick von drei Siegen in drei verschiedenen Disziplinen an drei Tagen. Er zementierte seine Vormachtstellung in dieser Saison mit dem Riesenslalom-Sieg an den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver. In derselben Saison sollte er den Gesamtweltcup für sich entscheiden – wie es bis heute keinem Schweizer mehr gelungen ist. Es lief wie am Schnürchen – wie heute Marco Odermatt. Zudem eroberte er die Schweizer Skifans als «Iceman» – es gab keinen cooleren Fahrer als er.