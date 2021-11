Was für eine Bilderbuch-Liebe! Die guten Nachrichten geben sich im Hause Janka die Hand. Erst vor wenigen Monaten bezog das Paar sein Traumhaus in Obersaxen GR, im August feierten Carlo und Jennifer in St. Moritz ihre Traumhochzeit, im September stand die zweite Geburtstagsparty von Tochter Ellie an und nun ist das zweite Kind also schon unterwegs.