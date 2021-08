Im Hotel Reine Victoria in St. Moritz geniesst das Paar eine Party in Saus und Braus. Es gibt zwar keinen Hochzeitstanz – Jennifer: «Wir stehen beide nicht gern im Mittelpunkt» –, dafür ein Festessen mit niedergegartem Rindsfilet und Risotto, dem Lieblingsessen des Paars, sowie eine dreistöckige Hochzeitstorte mit Marzipanüberzug, weil der Bräutigam das so gern nascht.