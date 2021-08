Nun war es dank der Lockerungen der Corona-Massnahmen endlich möglich, die Party in Weiss, Saus und Braus nachzuholen! Mit rund 150 Gästen und Klein-Ellie als Ringbringerin, feierten die Jankas am Samstag, 21. August, ihr Eheversprechen nach – auch vor Gott. In der Kirche San Gian in Celerina gaben sie sich vor wunderschöner spätgotischer Kulisse mitten in der Bündner Natur ihr Eheversprechen.