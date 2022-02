Vier Monate ist die kleine Snow Elanie mittlerweile schon auf der Welt – und der Schauspieler und die Influencerin beweisen immer wieder, was für ein unkonventionelles Elternpaar sie doch sind. So begleitete der Papa seine Ex sogar zu Dreharbeiten nach Thailand, um während ihrer Arbeitsstunden auf das Baby aufzupassen. Das tönt absolut rührend und nach einem Elternteam, das begriffen hat, dass das Wohl des Kindes auch nach der Trennung grösste Priorität geniessen muss – und man als Mama und Papa für den Nachwuchs am gleichen Strang ziehen sollte.