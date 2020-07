So geben die VIPs die Geburt ihres Babys bekannt

Eine einfache, aber sehr zweckmässige Möglichkeit, über die Geburt des eigenen Kindes zu berichten: ein Bild des Babys zu posten. So gemacht beispielsweise von Milla Jovovich, 44. Dass ihr Töchterchen Osian Anfang Februar das Licht der Welt erblickt hat, tat die Schauspielerin mit einer Reihe an Fotos ihres Nesthäkchens kund. In der Galerie zu sehen sind auch die Geschwister Ever, 12, und Dashiel, 5, die das neue Familienmitglied herzen. Und auch die Mama lässt sich in einem besonders intimen Moment ablichten: So zeigt sich die US-Amerikanerin dabei, wie sie ihrem Kind die Brust gibt.