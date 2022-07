So geht es bei Matthew McConaugheys Familie zu und her

Die Kinder müssen aber nicht nur in der Küche mit anpacken. Im Hause McConaughey-Alves gelten einige weitere Regeln, die vor allem Matthew am Herzen liegen. So dürfen seine Kinder etwa keinen Satz mit «Ich hasse...» beginnen und niemals sagen: «Ich kann das nicht.» Zudem seien Lügen verboten, sagte der Schauspieler einst in einem Gespräch mit US-Talk-Queen Oprah Winfrey (68). Der Grund dafür: Der Schauspieler möchte seine Kinder zu Offenheit, einem respektvollen Umgang mit Mitmenschen und dem Glauben an sich selbst erziehen.