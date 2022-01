Levi, 13, Vida, 12, und Livingston, 9, erleben eine wunderschöne, behütete Kindheit. Ihr Papa, Hollywoodstar Matthew McConaughey, 52, und ihre Mama, Camila Alves, 39, schauen, dass es den drei Kindern an nichts fehlt. Gerade McConaughey, der in seiner Jugend die traumatisierende Erfahrung des sexuellen Missbrauchs machen musste, legt viel Wert darauf, dass seine Kinder behütet gross werden dürfen. Was nicht bedeutet, dass sie einfach alles kriegen und alles dürfen, was sie wollen.