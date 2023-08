So geht es zu und her, wenn Fergie ihre Enkelin babysittet

In ihrem Podcast «Tea Talks with the Duchess and Sarah» erzählt sie ihren Hörerinnen und Hörern, dass sie kürzlich auf Enkelin Sienna aufgepasst hat, als Prinzessin Beatrice (35) und Edoardo Mapelli Mozzi (39) verreist sind. Dabei wird deutlich, wie viel Spass man mit Grosi Fergie haben kann. So erzählt sie: «Ich habe mir die Zeit gewünscht, in der Sienna reinkommt und sagt: ‹Gee Gee, komm und spiel .›»