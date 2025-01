So gross sind die Chancen auf ein Mädchen nach drei Jungs

Bei Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden dürften alle diese Fragen aber so oder so keine Rolle gespielt haben. Vielmehr erzählte Sofia von Schweden im Dezember in einem Interview mit der «Vogue Scandinavia», dass sie und Carl Philip mit drei Kindern sehr zufrieden waren und ein viertes nicht geplant war. Entsprechend dürfte die Schwangerschaft genauso ein Zufall gewesen sein, wie es nun auch das Babygeschlecht sein wird. Und eine schöne Überraschung für alle.