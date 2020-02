• Da mein Mann Philippino ist, war uns vor allem wichtig, dass der Name unseres Kindes auf drei Sprachen gut aussprechbar ist: seine Sprache Visaya, Englisch und Deutsch. Um die Auswahl etwas einzugrenzen, suchten wir zuerst nach Namen, die mit unseren Anfangsbuchstaben beginnen und zu unserem Nachnamen Robles passen. Irgendwann war der Name Ruby da, und als Zweitnamen wählten wir Lousia, inspiriert vom Namen meiner Schwiegermutter Lucia. Die Schreibweise haben wir abgeändert, in Anlehnung an Siargao, der Heimat meines Mannes. Wir verrieten den Namen schon vor der Geburt unserer Tochter und ernteten unterschiedliches Feedback. Aber wenn man selber überzeugt ist vom Namen, macht einem das nichts aus. Aurelia, 35