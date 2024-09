Wie sieht es denn auf der sexuellen Ebene aus?

Das kann man so nicht generell beantworten. Das müssen Paare für sich selber definieren. Was wollen sie, wie wollen sie und wo steht überhaupt ihre Libido. Sind Kinder da, sind sie oft körperlich so nah an einem dran, dass das Bedürnis nach Nähe oft schon so gestillt ist, dass die Lust auf Sex schwindet. Ich rate zu Treffen zu zweit, in denen der Fokus auf die körperliche Nähe gelegt ist. Das heisst keinesfalls, dass es dann zum Sex kommen muss. Es reicht, wenn sich Paare einfach in den Armen liegen, sich den Rücken streicheln, sich einfach bewusst körperlich nah sind.