So hat das Baby die Beziehung von Luca und Christina Hänni verändert

Intimität hat keine Priorität

Den Hännis ist bewusst, dass die Intimität in der Zeit mit Neugeborenem nicht Priorität hat. «Als Frau muss man seinen Körper zuerst neu kennenlernen», sagt Christina Hänni. Auch Luca Hänni sieht das. Auch er als Vater müsse sich erst in die neue Rolle einfinden. Dass manche Männer sich jedoch «ausgeschlossen» fühlen, wenn sie das Baby ständig an der Brust der Frau sehen und ihren Platz in der Familie neu finden müssen, empfinde er nicht so. «Ich finde das mega schön anzuschauen und ein mega schönes familiäres Bild», erklärt der Berner. «Du musst also gar nicht das Gefühl haben, dass du nicht sexy bist!»