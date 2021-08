So herzig reagiert Louie Jäger auf seinen ersten Kindsgi-Tag

Endlich Kindergärteler! Was das heisst, konnte sich Louie Jäger zwar bis gestern noch nicht wirklich vorstellen. Aber seine Mama, Ex-Freestylerin Mimi Jäger, 38, hat ihm erklärt, dass er dort keine Mittagsruhe mehr machen muss wie in der Kita. Das war Grund genug für Louie, an seinem ersten Kindergartentag mit einem riesengrossen Smile seinen Leuchtgurt zu überstrahlen.