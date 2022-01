Derweil haben sich mein Partner und ich bestens an die neue Realität gewöhnt. Unserem Sohn fehlt es an nichts. Er geht in die Krippe, auf den Spielplatz, trifft Familie und Freunde. Mehr noch: Sein Vater arbeitet an den Tagen, an denen der Bub daheim ist, im Homeoffice. Für mich als Mutter ist die Anwesenheit meines Partners eine grosse Hilfe und für das Kind ist es das Lässigste, dass Papa immer da ist.