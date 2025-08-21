So ist Königin Sofia von Spanien als Grossmutter

Und auch Leonor und Sofia wohnten natürlich lange im Zarzuela-Palast, dem offiziellen Wohnsitz der spanischen Königsfamilie. Inzwischen aber gehen sie ihre eigenen Wege: Kronprinzessin Leonor ist an ihrer Militärausbildung – nach der Marine folgt nun ein akademisches Jahr im spanischen San Javier. Prinzessin Sofia wiederum machte im Frühling ihren Schulabschluss in Wales und beginnt im Herbst ein Studium, das sie nach Berlin, Lissabon und Paris führen soll. Umso schöner, wenn die Familie zumindest für den Sommerurlaub wieder zusammen ist – und Königin Sofia von Spanien ihre Enkelkinder in vollen Zügen geniessen kann.