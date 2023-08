Was für ein Hitzesommer! Es bleibt einem fast nichts anderes übrig, als im Bikini am Strand zu liegen und keinen Finger zu rühren, so wie Michelle Hunziker (46). Sie verbringt gerade Sommerferien mit ihrer erstgeborenen Tochter Aurora Ramazzotti (26) und deren Familie am Meer. Doch ihr Ex lässt sich von der Sommerhitze nicht bremsen. Tomaso Trussardi (40) setzt trotz hoher Temperaturen auf Actionurlaub.