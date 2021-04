Anders als ihr Ehemann kennt sie die Sorgen und Nöte eines normalen Menschen in einem normalen Alltag. Zwar wuchs auch Kate nicht gerade in ärmlichen Verhältnissen auf (ihre Eltern betreiben einen florierenden Partyartikel-Versand, finanzierten ihr eine elitäre Schulbildung und schenkten ihr sogar eine Wohnung im Londoner Stadtteil Chelsea, die rund eine Million kostete), aber Kate weiss zumindest, was es bedeutet, mit einem begrenzten Budget in einem Supermarkt die eigenen Lebensmittel einzukaufen. Ein Stück Normalität, das sie ihren Kindern nicht vorenthalten will. Denn die Herzogin ist darauf bedacht, ihnen trotz ihres privilegierten Status eine so bodenständige Kindheit wie möglich zu bescheren.