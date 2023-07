So richtet Lindsay Lohan ihr Babyzimmer ein

Sie sei wirklich aufgeregt, das Zimmer zu zeigen, so Lohan zu ihren Fans. «Alles ist vom Strand inspiriert und so friedlich und verspielt», schwärmt sie. Die Verbundenheit zum Meer ist durch die hellen Blau- und Naturtöne eindeutig. An der Wand hängt sogar ein Bild, das ein Segelboot zeigt. Jedoch liegt richtig, wer aus der Farbwahl nicht nur Lohans Liebe zum Ozean liest, sondern auch daraus schleisst, dass Lohan einen Sohn erwartet.