So schützt ihr euch vor Kita-Viren, liebe Eltern!

Liebe müde, geschwächte und langsam aber sicher entnervte Eltern: Wir sind mit euch! Dieser Winter hat es Viren-technisch in sich. Kinder, die zurzeit in die Kita, in den Kindergarten oder in die Schule gehen, bringen gefühlt wöchentlich einen Virus nach Hause, der im dümmsten Fall die ganze Familie flach legt.