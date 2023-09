So verbringt Linda Fäh die Zeit mit Lio am liebsten

Das ist ganz schön anstrengend. Denn in dieser Entwicklungsphase benötigen Kinder nicht nur besonders viel Aufmerksamkeit, sondern fordern auch Beschäftigung. Sie renne ihrem Sohn pausenlos hinterher, so Linda Fäh. Sie spiele auch sehr viel mit ihm. «Und zweimal täglich gehen wir raus, zum Beispiel Tiere anschauen.» Dazu teilt sie ein Foto in ihrer Instagram-Story von Lio, der seinem Papi, Marco Dätwyler, auf den Schultern sitzt und im Zürcher Tierpark Langenberg in die Gehege staunt.