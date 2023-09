So funktioniert Baby Led Weaning

Die Abkürzung BLW steht für Baby Led Weaning. Zu Deutsch heisst das: «Baby-gesteuerte Beikosteinführung». In ihrem Post erklärt Linda Fäh auch gleich, wie das funktioniert: Bei jeder Mahlzeit versuche sie zuerst, ihrem Sohn Brei zu füttern. Wenn er nicht viel esse, biete sie ihm Früchte oder Gemüse an oder was immer er will und mag. Jede Mahlzeit sehe also anders aus, je nachdem, worauf Lio gerade Lust hat. «Ansonsten gibts auch noch Milch hinterher, so dass er sicher satt ist.»