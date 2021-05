Wo steckt eigentlich Prinzessin Sofia von Schweden, 36? Abgetaucht sei sie, finden die Medien. Na ja, öffentliche Auftritte in den ersten acht Wochen nach der Geburt von Prinz Julian am 26. März dieses Jahres wären jetzt doch gerade etwas viel verlangt, nicht? Schliesslich ist diese Zeit nicht nur für das Kennenlernen zwischen Familie und Baby bestimmt, sondern auch eine Phase, in der sich der weibliche Körper von den Strapazen der Geburt und der neunmonatigen Schwangerschaft erholt.